بعد الخروج المُهين للفراعنة من أمم أفريقيا.. الشارع المصري يحمّل المسؤولية لهؤلاء (فيديو إرم)

ودَّع منتخب مصر الأول، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام على أرض الفراعنة، في مفاجأة مدوية أمام جنوب أفريقيا، من دور الـ16، الأمر الذي فجَّر غضب الجماهير في الشارع المصري.

ورصدت“ إرم نيوز“ آراء الجمهور المصري، بشأن أسباب الهزيمة التي عجلت باتخاذ مجموعة قرارات صارمة، منها إقالة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، واستقالة رئيس وأعضاء اتحاد الكرة.

وأرجع عدد من المشجعين هزيمة منتخب مصر، إلى تخاذل اللاعبين، بالإضافة إلى تقصير اتحاد الكرة، وطريقته الخاطئة بتقييم الأمور.

ودعا آخرون إلى إجراء تعديلات على منظومة الكرة في مصر، واختيار أشخاص ذوي خبرة، وقادرين على وضع خطة ونظام يضمنان للفراعنة العودة من جديد إلى زعامة القارة الأفريقية.

يذكر أن منتخب مصر ودَّع أمم أفريقيا، أمس، بالخسارة أمام ”البافانا بافانا“، بهدف قاتل، سُجل قبل 6 دقائق من نهاية اللقاء.