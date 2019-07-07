الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غينيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب الجزائر نظيره الغيني، مساء اليوم الأحد، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك باستاد الدفاع الجوي.

ويحلم محاربو الصحراء بتحقيق الفوز، للتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج باللقب القاري.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في دور الـ16 من منافسات المونديال الأفريقي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب غينيا بعدما حل ثالثًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

وفازت الجزائر في دور المجموعات على كل من: كينيا (2-0) والسنغال (1-0) وتنزانيا (3-0)، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر (2-2) وخسرت أمام نيجيريا (0-1) وفازت على بوروندي (2-0).

ويأمل منتخب الجزائر في كسر العقدة أمام غينيا، وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، حيث لم يتمكن منتخب الجزائر من تحقيق أي انتصار رسمي على منتخب غينيا منذ 1972 عندما التقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 1974 حيث تمكن ”الخضر“ من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

وخسر منتخب الجزائر أمام غينيا في 4 مواجهات رسمية متتالية، بنتيجة 5-1، في لقاء الإياب لتصفيات المونديال، ثم 2-0 في الألعاب الأفريقية 1995، و1-0 في كأس أفريقيا 1998، و2-0 في تصفيات كأس أفريقيا 2008، بينما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف في التصفيات نفسها.

واكتفى منتخب الجزائر بتسجيل هدفين في 6 مواجهات رسمية جمعته بنظيره الغيني بينما اهتزت شباكه 10 مرات.

في المقابل، يسعى منتخب غينيا الملقب بـ“الأفيال الوطنية“، لمواصلة تفوقه أمام الجزائر، لا سيما أن البلجيكي بول بوت يتولى تدريب منتخب غينيا وهو يعلم جيدًا كل كبيرة وصغيرة عن الكرة الجزائرية بعدما سبق أن تولى تدريب فريق اتحاد العاصمة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الجزائر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، وفضائيًا عبر beIN SPORTS MAX 1 HD AR، ويعلق عليها حفيظ دراجي.