كاف يختار أفضل حارس مرمى ومدير فني في دور مجموعات أمم إفريقيا 2019 (صور)

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف“، عن اختياراته لأفضل حارس مرمى ومدير فني، في دور مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ“كاف“ على ”تويتر“، عن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كأفضل حارس مرمى في البطولة، حتى الآن، بينما اختارت جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، ليكون أفضل مدرب في مرحلة دور المجموعات.

كما رشح ”كاف“، منتخب مدغشقر، ليكون الحصان الأسود في أمم إفريقيا، بينما اختار منتخب الجزائر، كأصحاب اللعب النظيف بجدارة واستحقاق.

يذكر أن منافسات دور المجموعات في أمم إفريقيا، أسفرت عن تأهل منتخبات مصر وأوغندا والكونغو ومدغقشر ونيجيريا وغينيا والسنغال والجزائر والمغرب وتونس ومالي وغانا وكوت ديفوار وبنين وجنوب إفريقيا والكاميرون.