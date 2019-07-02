بسبب صورة ..لاعبو المنتخب المغربي يهدون أطفال قرية شاشات لمتابعة كأس أمم أفريقيا (فيديو)

تفاعل كل من المهدي بنعطية وأشرف حكيمي ومنير لمحمدي، مع صورة أطفال من قرية نائية كانوا يتابعون مباراة المنتخب المغربي ضد ساحل العاج على هاتف نقال، وأهدوهم شاشات من الحجم الكبير لتشجيعهم في لقائهم ضد جنوب أفريقيا واللقاءات المقبلة.

الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل في اليوم الموالي لمباراة المغرب مع كوت ديفوار، دفعت نجوم المنتخب المغربي لتكليف وفد من الإعلاميين بتوصيل 3 شاشات مسطحة من الحجم الكبير، مع اشتراك في القنوات الناقلة.

إضافة إلى قمصان المنتخب، وأعلام المملكة كهدية لأطفال قرية بويبلان بإقليم تازة شمال شرق المغرب.

وحسب شهادات سكان المنطقة، قام الأطفال بجمع قيمة شحن الإنترنت ليتمكنوا من متابعة المباراة يوم الجمعة الماضي، وقد عانوا كثيرًا من تقطع الإرسال؛ لأن القرية بعيدة عن مركز شبكة الاتصالات.

وكان عميد المنتخب المغربي المهدي بنعطية أول من تفاعل مع الصورة على إنستغرام، وعلق عليها قائلًا :“عندما نرى هذا لا يمكن إلا أن نعطي كل ما في جهدنا، من أجل إسعادكم يا صغاري سنفعل كل شيء“.

وتمكن المنتخب المغربي يوم الاثنين من الانتصار على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء، وهو أول انتصار لأسود الأطلس على البافا بافانا في نهائيات كأس أفريقيا، وشكل لعشاق كرة القدم تخلصًا من عقدة جنوب أفريقيا.