ثنائية آدم أوناس تضمن العلامة الكاملة لمنتخب الجزائر والسنغال إلى ثمن النهائي (فيديو)

حقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة، في دور المجموعات، بعدما تغلب 3/0 على تنزانيا، الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت ثلاثية منتخب الجزائر في الشوط الأول في الدقائق 35، و39، و45+1.

وسجل إسلام سليماني الهدف بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف آدم أوناس الهدف الثاني بتسديدة رائعة ومن داخل منطقة الجزاء أيضًا.

واختتم أوناس ثلاثية الجزائر بعدما تلقى كرة من إسلام سليماني ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفًا رائعًا.

ورفع الفوز رصيد منتخب الجزائر إلى 9 نقاط، بعد فوزه 2/0 على كينيا، ثم 1/0 على السنغال، ليضمن العلامة الكاملة.

وتغلب منتخب السنغال 3/0 على كينيا، ليتأهل إلى ثمن النهائي.

وسجل إسماعيلا سار الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 63، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و78، علمًا أن ماني أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 29.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ليضمن التأهل إلى دور الـ16.

ويلعب منتخب الجزائر في دور الـ16 مع ثالث المجموعة A/B/F، في حين يلعب منتخب السنغال مع أوغندا.

الجزائر 1 : 0 تنزانيا – هدف اسلام سليماني HD . pic.twitter.com/RQBJui0DVO — بث المباريات (@talat16431183) July 1, 2019

تنزانيا 0 × 2 الجزائر .. هدف ادم اوناس @alamiHD1 – تيليجرام : https://t.co/YszWiu1JzP pic.twitter.com/ZKPr7YbVTj — كأس الأمم الأفريقية 2019 (@MafricaHD1) July 1, 2019

تنزانيا 0 × 3 الجزائر .. ادم اوناس يسجل هدف رآآآئع @alamiHD1 – تيليجرام : https://t.co/YszWiu1JzP pic.twitter.com/GdgBxjQvr9 — كأس الأمم الأفريقية 2019 (@MafricaHD1) July 1, 2019

كينيا 0 × 1 السنغال .. هدف اسماعيلا سار @alamiHD1 – تيليجرام : https://t.co/YszWiu1JzP pic.twitter.com/rCGa6TKiqI — كأس الأمم الأفريقية 2019 (@MafricaHD1) July 1, 2019

كينيا 0 × 2 السنغال .. هدف ساديو ماني @alamiHD1 – تيليجرام : https://t.co/YszWiu1JzP pic.twitter.com/OIDBrW4zBH — كأس الأمم الأفريقية 2019 (@MafricaHD1) July 1, 2019