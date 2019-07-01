كأس الأمم الأفريقية.. منتخب المغرب يهزم جنوب أفريقيا وساحل العاج يضمن التأهل لثمن النهائي (فيديو)

ضمن منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه 1/0 على جنوب أفريقيا، الإثنين، على استاد السلام.

وفشلت جميع محاولات لاعبي منتخب المغرب للتسجيل، قبل أن ينجح مبارك بوصوفة في تسجيل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. ليرتفع رصيد أسود الأطلس إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 3 نقاط عن منتخب ساحل العاج، الذي تغلب 4/1 على ناميبيا.

ويلعب منتخب المغرب في دور الـ16 مع ثالث المجموعة B/E/F.

وسجل أهداف ساحل العاج ماكس آلان جاردل في الدقيقة 39، ثم جيوفروي سيري داي في الدقيقة 58، ثم ويلفريد زاها في الدقيقة 84، في حين سجل لناميبيا جوسلين كاماتوكا في الدقيقة 71.

وأضاف ماكسويل كورني الهدف الرابع في الدقيقة 89.

ورفع الفوز رصيد منتخب ساحل العاج إلى 6 نقاط في المركز الثاني، في حين يملك منتخب جنوب أفريقيا 4 نقاط، ولا نقاط لناميبيا.

المغرب 1 × 0 جنوب افريقيا | هدف مبارك بوصوفا pic.twitter.com/u0W3Hh63Y1 — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) July 1, 2019

ساحل العاج 1 × 0 ناميبيا | هدف غرادل pic.twitter.com/VDsGiqwKJp — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) July 1, 2019

ساحل العاج 2 × 0 ناميبيا | هدف ساراي داي pic.twitter.com/t0LsvkRent — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) July 1, 2019

ساحل العاج 2 × 1 ناميبيا | هدف جوسلين كاماتوكا pic.twitter.com/ez1zynZNqe — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) July 1, 2019

ساحل العاج 3 × 1 ناميبيا | هدف ويلفرد زاها pic.twitter.com/vz6YL74inh — مجنووووون كوره (@ipEjbROJ7cjvgy8) July 1, 2019