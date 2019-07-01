مولودية الجزائر يطلب ضعف عرض النادي الأهلي المصري للتنازل عن أليو ديانغ

رحبت إدارة نادي مولودية الجزائر بانتقال أليو ديانغ، لاعب وسط الفريق الكروي لصفوف الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن قدّم النادي الأحمر عرضًا لضم اللاعب.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الأهلي أرسل عرضًا رسميًا لضم اللاعب خلال الساعات الماضية، بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وبلغ قيمته المالية 750 ألف يورو“.

وأضاف المصدر: ”المولودية وافق على عرض الأهلي لضم اللاعب، لكنه اشترط أن يتضاعف المقابل المادي من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي“.

وتابع: ”المولودية أكد للأهلي أن اللاعب يمتلك عدة عروض أخرى، وفي حالة عدم إنهاء الصفقة بشكل سريع، سيوافق النادي على أحد العروض التي يمتلكها“.

ويبلغ أليو ديانغ من العمر 21 عامًا، وانضم في انتقالات يناير الشتوية في عام 2018 لصفوف مولودية الجزائر قادمًا من فريق دجوليبا المالي.