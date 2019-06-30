نادي الزمالك يخطط لخطف لاعب جديد من الأهلي المصري.. والإدارة تدرس عودة عبدالشافي

فتح مسؤولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي المصري، لضمه بداية من الموسم المقبل في حالة عدم عودته للقلعة الحمراء، خاصة أنه كان معارًا لنادي أحد السعودي، قبل أن ينهي تعاقده بالتراضي مع الأخير.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك في تصريح خاص لشبكة ”إرم نيوز“ أن النادي الأبيض يرحب بضم مؤمن زكريا للفريق في حالة رحيله عن الأهلي في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب له تجربة ناجحة من قبل مع الزمالك.

وينتظر اللاعب حسم موقفه مع الأهلي لتحديد خطوته المقبل سواء بالانتقال للزمالك أو الاحتراف الخارجي في ظل تلقيه عروضًا عربية في الآونة الأخيرة عن طريق وكيل أعماله.

وفي سياق آخر يدرس مسؤولو الزمالك عودة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر السابق للفريق ولاعب أهلي جدة بعد انتهاء تعاقده مع النادي السعودي.

وتشهد الفترة الحالية انقسامًا في مجلس الزمالك حول موقف عودة اللاعب بسبب تقدمه في العمر ورغبة البعض في التعاقد مع لاعب صغير في مركز الظهير الأيسر، وسيتم عرض الأمر على الجهاز الفني لحسم الموقف.