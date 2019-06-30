النادي الأهلي المصري يرسل عضوًا بمجلس إدارته إلى إنجلترا للتفاوض مع هيدرسفيلد بشأن رمضان صبحي

قرر النادي الأهلي المصري تجديد المفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزي؛ من أجل التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب تمسك الجهاز الفني للفريق الأحمر باستمرار اللاعب.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأحمر، سيسافر برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد لاستمرار اللاعب مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

ولم يوضح الأهلي إذا كانت المفاوضات بشأن مد استعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. ولكنه أشار إلى أن قرار رئيس النادي جاء ترجمة لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه، وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادي الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقي بخصوص الشروط المالية، وهناك وقت يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.

لذا قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف مرتجي بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.

وكان نادر شوقي، وكيل اللاعب، أعلن في وقت سابق فشل الأهلي في التوصل لاتفاق مع هيدرسفيلد لاستمرار رمضان صبحي في صفوفه.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادمًا من هيدرسفيلد في شهر يناير الماضي، على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.