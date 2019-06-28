تونس تواصل الأداء الباهت في أمم أفريقيا وتتعادل بصعوبة مع مالي (فيديو)

واصلت تونس بدايتها الباهتة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بتعادلها للمرة الثانية على التوالي 1-1 أمام مالي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة اليوم الجمعة على استاد السويس.

وتسبب معز حسن حارس تونس في اهتزاز شباك فريقه عندما أخفق في التعامل مع كرة من ركلة ركنية نفذها ديادي سماسيكو في الدقيقة 61.

وأدرك وهبي الخزري التعادل لتونس عندما سدد كرة من ركلة حرة اصطدمت بالحائط الدفاعي، قبل أن تغير اتجاهها وتسكن الشباك في الدقيقة 70.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد أربع نقاط فيما تملك تونس نقطتين.

هدف ⚽️ التقدم للمنتخب المالي بهدية كارثية من الحارس التونسي بعد ركلة ركنية. ???????? 0 – 1 ???????? #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XMhcqccUR8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019