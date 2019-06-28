أهداف مباراة تونس ومالي.. 1/1 (فيديو)

أحرز المعز حسن حارس المنتخب التونسي هدفًا بالخطأ في مرماه، خلال مباراة منتخب بلاده أمام مالي على ملعب السويس الجديد، في افتتاح منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وفشل المعز في الإمساك بكرة عرضية، وحولت اتجاهها وسكنت مرمى نسور قرطاج في الدقيقة 61.

ويدرك جيدًا منتخب تونس أنه أمام مهمة صعبة بعد السقوط في فخ التعادل مع أنغولا والغضب الجماهيري الشديد بسبب تراجع الأداء، وبالتالي فإن الفوز سيكون ضروريًا في مواجهة نسور مالي التي قدمت عرضًا مبهرًا في الجولة الأولى وفازت على موريتانيا برباعية.

وتعادل وهبي الخزري للمنتخب التونسي في الدقيقة 70 من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء.

هدف ⚽️ التقدم للمنتخب المالي بهدية كارثية من الحارس التونسي بعد ركلة ركنية. ???????? 0 – 1 ???????? #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/XMhcqccUR8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019