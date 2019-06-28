كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب تونس ضد مالي اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يخوض منتخب تونس اليوم الجمعة، مباراة قوية ضد نظيره مالي على ملعب السويس الجديد في افتتاح منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويدرك جيدًا منتخب تونس أنه أمام مهمة صعبة بعد السقوط في فخ التعادل مع أنغولا والغضب الجماهيري الشديد بسبب تراجع الأداء، وبالتالي فإن الفوز سيكون ضروريًا في مواجهة نسور مالي التي قدمت عرضًا مبهرًا في الجولة الأولى وفازت على موريتانيا برباعية.

تستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تونس ومالي اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة 15:30 بتوقيت تونس، ويدير المباراة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وتايم سبورتس البث الأرضي.

ترتيب الفريقين وتاريخ المواجهات

يحتل صدارة ترتيب هذه المجموعة منتخب مالي برصيد 3 نقاط وخلفه تونس وأنغولا بنقطة ثم موريتانيا في المركز الأخير بلا نقاط.

وتقابل المنتخبان مرة وحيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتحديد عام 1994 في دور المجموعات وفازت نسور مالي 2/0.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين يوم 10 أغسطس 2011 وديًا وفاز منتخب تونس بنتيجة 4/2.

أزمات تونس.. وانتقادات جيريس

يعيش منتخب تونس منذ أسابيع أزمات متواصلة بداية من الضجة التي صاحبت استبعاد ظهير أيسر الأهلي المصري علي معلول، التي تسببت في انتقادات واسعة للمدير الفني الفرنسي آلان يريس مرورًا بعدم جاهزية بعض النجوم بسبب العودة من إصابات طويلة على رأسهم فرجاني ساسي.

وتلقى منتخب تونس ضربة قوية بعدما تضاءلت فرص لحاق يوسف المساكني صانع الألعاب بلقاء مالي بسبب الإصابة في الركبة، بخلاف أن وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي عقد جلسة مع اللاعبين وطالبهم بضرورة عبور عقبة مالي لمصالحة الجماهير بعد التعادل مع أنغولا.

وتعرض المدرب آلان جيريس لانتقادات شرسة بسبب اختياراته الفنية إلا أن جيريس رد بهدوء على كل هذه الأمور قائلًا: ”لا تشغلني الانتقادات، أنا مدرب محترف وأعلم ما قدمته جيدًا وما حدث من بعض القصور سيتم تصحيحه في أسرع وقت“.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب تونس على تشكيلته التي تضم الحارس فاروق بن مصطفى وأمامه وجدي كشريدة وديلان برون وياسين مرياح وأسامة الحدادي في خط الدفاع؛ إلا أن معادلة خط الوسط قد تشهد بعض التعديلات مع إمكانية عودة فرجاني ساسي للمشاركة أساسيًا وبجواره إلياس سخيري وغيلان الشعلالي.

ويبدو أنيس البدري بديلًا مناسبًا للاعب يوسف المساكني وبجواره وهبي الخرزي ونعيم السليتي أو طه الخنيسي.

قدرات مالي.. وأزمة نياني

أظهر منتخب مالي وجهًا رائعًا في لقاء موريتانيا برباعية مميزة وعرض قوي، وهو ما جعل موازين المجموعة تنقلب وتبدو في يد المنتخب المالي الذي يبحث عن ثاني انتصاراته ليضمن التأهل رسميًا لدور الـ16 وهو ما أكده المدرب محمدو ماجاسوبا قبل لقاء تونس.

وضربت أزمة قوية معسكر مالي بعد أن تم استبعاد اللاعب أداما نياني لسوء سلوكه ضد القائد عبدالله ديابي، وربما تؤثر هذه الأزمة على تركيز النسور المالية اليوم.

ويراهن منتخب مالي على قدرات نجمه الموهوب موسى ماريغا بجانب أداما تراوري صانع الألعاب المميز، وموسى دجينيبو أيضًا الجناح السريع في معادلة هجومية مميزة يملكها المدرب ماجاسوبا.

وقال أنيس بوجلبان لاعب منتخب تونس الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الوضعية التي يعيشها نسور قرطاج تفرض عليهم ضرورة الفوز لتجنب الدخول في أزمات حسابية في التأهل، موضحًا أن المنتخب لم يقدم العرض المنتظر أمام أنغولا وعليه تصحيح الصورة في المباراة الثانية.

وأوضح بوجلبان أنه لابد من إجراء تعديلات ومنح الفرصة لبعض العناصر التي تستطيع الإضافة، خاصة في خط الهجوم واللعب برأس حربة صريح يساعد المنتخب التونسي في استغلال الفرص مبديًا قلقه من ارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة في ملعب السويس.