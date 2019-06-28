كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب المغرب ضد ساحل العاج اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يدور صراع كروي مثير مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام في القاهرة بين منتخب المغرب ونظيره ساحل العاج ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

يسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لحسم التأهل لثمن النهائي بالبطولة القارية وهو نفس ما يبحث عنه منتخب ساحل العاج؛ ما يفرض أجواءً مميزة في لقاء المنتخبين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة المغرب وساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة 17:00 بتوقيت المغرب بصافرة الحكم الكاميروني نيانت أليوم.

وتنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 وتايم سبورتس البث الأرضي.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين أسود الأطلس والأفيال العاجية بدأت في تصفيات مونديال 1974 حين فاز الأسود بنتيجة 4/1، وتعادلا بهدف لكل منهما في عقر دار الأفيال، وتجدد اللقاء في أمم أفريقيا 1986 وفازت الأفيال بنتيجة 3/2، كما تعادلا في أمم أفريقيا 1988.

وفي تصفيات أمم أفريقيا 1992، فاز المغرب بنتيجة 1/3، ثم خسر 0/2 إيابًا، وفازت الأفيال في أمم أفريقيا 2006، وفرض التعادل كلمته في مباراتي تصفيات مونديال 2014، وتقابلا في أمم أفريقيا الأخيرة وفاز المغرب 1/0، بينما كان لقاء تصفيات مونديال 2018 شاهدًا على فوز مغربي وتعادل بين المنتخبين.

وفاز المغرب إجمالًا 4 مرات، مقابل 4 تعادلات، و3 هزائم، وهو ما يعكس التكافؤ الكبير بين المنتخبين.

أسلحة رينارد والمستوى الباهت

يسعى الفرنسي هيرفي رينارد لتصحيح الصورة والرد على انتقادات المستوى الباهت الذي ظهر عليه الأسود أمام ناميبيا، والفوز بهدف يتيم من أجل حسم التأهل لثمن النهائي.

وكان رينارد مدربًا لساحل العاج وقاد الأفيال لحصد لقب أمم أفريقيا 2015 وهو ما يسعى لتحقيقه مع المغرب بحسم البطولة.

ويستعيد المنتخب المغربي خدمات يونس بلهندة ونصير مزراوي، ومن المرجح أن تشهد التشكيلة المغربية تغييرات لتبقى الأقرب بوجود الحارس ياسين المحمدي، وأمامه رومان سايس ومهدي بنعطية ونصير مزراوي وأشرف حكيمي للدفاع مع كريم الأحمدي، وفيصل فجر ويونس بلهندة للوسط، وسفيان بوفال وحكيم زياش ويوسف الناصيري للهجوم.

الأفيال تبحث عن الانطلاق

يبحث منتخب ساحل العاج عن الانطلاق في البطولة من خلال الفوز الثاني وتأكيد أن المنتخب العاجي سيقدم نسخة مميزة رغم أن الأضواء لا تتركز عليه بنفس القدر في النسخ الماضية.

ويقود أحلام الأفيال المدرب الوطني إبراهيما كمارا، ويعتمد منتخب ساحل العاج على وجود خط وسط قوي ومميز بكل معنى الكلمة، بقيادة فرانك كيسي والمخضرم جيوفري ثري ديه، وأمامه صانع الألعاب جيان سيري مع الجناحين السريعين نيكولاس بيبي وماكس جارديل.

ويعتمد المنتخب العاجي على مهاجمه ويلفريد زاها وأيضًا جوناثان كودجيا والمرشحين أيضًا للبداية على حساب الاعتماد على طريقة 4/4/2، وقال أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة المغرب وساحل العاج ستكون صعبة للغاية وقوية وقائمة على بعض التفاصيل الصغيرة.

وأوضح حسن أن المنتخب العاجي لديه القدرة على مفاجأة المغرب، فالبعض يتجاهل فرص الأفيال ولكنهم فريق منظم، مؤكدًا أن رينارد مدرب المغرب لديه قدرات تكتيكية وبعض العناصر ستساعده على التحكم في وسط الملعب.