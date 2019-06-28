موعد مباراة منتخب المغرب ضد ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة منتخب المغرب وساحل العاج، في قمة من قمم مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

ويلاقي منتخب المغرب منافسه العاجي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، على إستاد السلام.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).

وحقق منتخب المغرب فوزًا صعبًا على ناميبيا في الجولة الأولى بنتيجة 1/0 جاء بالنيران العكسية، كما تغلب منتخب ساحل العاج 1/0 على جنوب أفريقيا.

وأكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة كوت ديفوار ستكون صعبة للغاية؛ نظرًا لقوة الفريق الإيفواري الذي يعتبر من الفرق المرشحة للبطولة، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”المباراة لا بد من التركيز فيها، وهدف المغرب هو المنافسة على الفوز في جميع المباريات التي سنلعبها“.

وأضاف رينارد أن ”لديهم الطموح في التأهل، وهو نفس طموح كوت ديفوار أيضًا، وأوضح: ”أمر مزعج أن يلعب المدرب ويغيب عنه لاعب مؤثر، لكننا لا نفرق بين لاعب وآخر، وجميع اللاعبين جاهزون لتحقيق الفوز..، كوت ديفوار منتخب منظم ويعلم متى يتحكم في الكرة، ولاعبوه دائمًا يوزعون مجهودهم في شوطي المباراة“.