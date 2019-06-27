موعد مباراة الجزائر والسنغال‎ اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يلاقي المنتخب الجزائري منافسه السنغالي، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر.

تقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الجزائر والسنغال على قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي وتايم سبورتس البث الأرضي.

وينتظر أن تكون مباراة الجزائر والسنغال الأقوى في دور المجموعات وحتى الآن؛ وحقق المنتخبان الفوز في الجولة الأولى، كما يملكان لاعبين على أعلى مستوى مثل رياض محرز وساديو ماني.

وتقابل منتخبا الجزائر والسنغال 3 مرات من قبل في كأس الأمم الأفريقية، أعوام 1990، 2015، و2017، حيث فاز منتخب الجزائر 2/1، و2/0، وتعادلا 2/2.

ويملك منتخب الجزائر لقبًا وحيدًا في كأس الأمم الأفريقية، وكان في نسخة العام 1900، في حين لم يسبق لمنتخب السنغال أن حقق اللقب من قبل.