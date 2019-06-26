مباراة الجزائر ضد السنغال.. ماذا قال بلماضي وسيسيه عن المواجهة النارية في كأس الأمم الأفريقية؟

يدرك جمال بلماضي، مدرب الجزائر، أن السنغالي ساديو ماني سيكون في قمة جاهزيته البدنية والفنية عندما يلتقي المنتخبان في مباراة مرتقبة بكأس الأمم الأفريقية، غدًا الخميس.

وغاب ماني، الفائز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري، عن فوز السنغال في الجولة الافتتاحية لكأس الأمم 2-صفر أمام تنزانيا، بسبب الإيقاف لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة الجزائريين على استاد الدفاع الجوي.

وقال بلماضي للصحفيين عبر مترجم، اليوم الأربعاء: ”ساديو ماني سيكون في أوج نشاطه لأنه لم يلعب في المباراة الأولى، وسيكون في حالة نشطة جدًّا ومستوى بدني رائع.

”فريقه فاز من دونه؛ إذ تضم السنغال لاعبين آخرين مثل: كيتا بالدي (…) وكلهم لاعبون ممتازون ودرسناهم وخاصة ماني فهو معروف للجميع وفاز مع ناديه بلقب دوري الأبطال. نعلم مميزاتهم وطريقة لعبهم وسنحاول أن نستعد بأقصى جهد ممكن لهذه المباراة“.

وتتقاسم الجزائر، التي فازت 2-صفر على كينيا في الجولة الأولى، صدارة المجموعة الثالثة وسيضمن الفائز التأهل مبكرًا إلى دور الستة عشر، لكن بلماضي أكد أنه رغم أهمية المباراة فإنها غير حاسمة نظرًا لتبقي مباراة أخرى.

وقال المدرب الجزائري: ”أظن أن هذه مباراة هامة لكنها ليست مصيرية، ونحن لا نزال في بداية البطولة.

”سنحاول أن نتقدم ولا يجب ألا ننساق خلف الحسابات المستقبلية، وأظن أن هذه أفضل طريقة للاستعداد للمباريات.

”لن تجدي الحسابات المستقبلية ما لم نركز على المباريات القريبة“.

ورغم جدية بلماضي خلال الحديث إلى الصحفيين، فإنه أضحك الجميع عند سؤاله عن التشكيلة المتوقعة لخوض المباراة المرتقبة.

وبدلًا من الحديث عن تشكيلة الجزائر أجاب بلماضي بتوقع تشكيلة السنغال كاملة بمراكز اللاعبين قبل أن يقول ”ستعرفون تشكيلتي في المباراة“.

* احترام متبادل

وأبدى أليو سيسيه، مدرب السنغال، احترامه هو الآخر لمنتخب الجزائر، بينما أكد أنه سيحاول التمسك بأسلوبه في اللعب ولن يفرض رقابة فردية على أبرز لاعبي المنافس بقيادة رياض محرز الفائز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيسيه: ”لا يوجد خطة لإيقاف محرز أو (ياسين) براهيمي أو (سفيان) فيغولي واليوم ما يهمنا هو خوض المباراة بروح عالية. هذه مباراة مهمة لكنها غير حاسمة.

”لم نضع خطة محددة لإيقاف محرز أو فيغولي أو براهيمي. هم لاعبون كبار في القيمة والقامة ونعرف الفريق الجزائري جيدًا وسنخوض المباراة بالمزيد من التركيز“.

وأضاف: ”لا نركز على الفوز على الجزائر فقط بل يجب الفوز على كل الفرق“.

وكال سيسي المديح لنظيره بلماضي وأشاد بأسلوبه الخططي وفلسفته الفنية.

وقال مدرب السنغال: ”جمال مدرب خططي رائع ومن جانبنا فإننا لدينا هويتنا وطريقة لعب وفلسفة سنحاول تنفيذها.

”نأمل أن ننجح في هذا الاختبار ونستمر لأطول فترة ممكنة في المسابقة الأفريقية“.