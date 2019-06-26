التشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم في كأس الأمم الأفريقية

يصطدم منتخب مصر بنظيره الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

وتمكن منتخب مصر من الفوز في أول لقاءاته أمام زيمبابوي، بهدف دون رد، سجله اللاعب محمود حسن ”تريزيغيه“ في الدقيقة الـ 41 من زمن اللقاء.

فيما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أول مباراة له في البطولة، أمام نظيره الأوغندي بنتيجة 2-0.

شارك منتخب الكونغو للمرة التاسعة عشرة في كأس أمم أفريقيا، وتعد المواجهة بين المنتخبين اليوم، خلال النسخة الـ 32 من أمم أفريقيا رقم 12 (تفوق المنتخب المصري في 7 وتعادلا في 3 وفاز ”الفهود“ مرة واحدة).

وتوج منتخب الكونغو بالبطولة مرتين، الأولى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1968، والثانية في مصر عام 1974.

واحتل منتخب الكونغو المركز الثالث مرتين في نسختي 1998 ببوركينا فاسو، و2015 بغينيا الاستوائية، كما احتل المركز الرابع في نسخة 1972 بالكاميرون.

وتقابل المنتخبان في 3 مباريات خلال بطولة أمم أفريقيا، فاز منتخب مصر في مباراتين، وخسر مباراة، ولم يكتب التعادل نتيجة أي مباراة بينهما في البطولة القارية.

آخر مباراة جمعت منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية، كانت مباراة ودية أقيمت في الـ 1 من مارس 2012 وانتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي أو (باهر المحمدي)، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود حسن ”تريزيغيه“.

خط الهجوم: مروان محسن