تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم؛ وزير الترفيه السعودي، استقالته من منصبه في اتحاد كرة القدم العربي.

وقال آل الشيخ في بيان رسمي: ”بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية“.

وأضاف: “ كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرًا ومقدرًا ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام“.

يذكر أن آل الشيخ قد تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم مطلع العام الماضي، وقام بإعادة البطولة العربية للأندية الأبطال مرة أخرى وأطلق عليها لقب ”كأس زايد“.

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي بالبطولة في حلتها الجديدة على حساب الهلال السعودي، في النهائي الذي أقيم بمدينة العين الإماراتية.

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