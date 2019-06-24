منتخب موريتانيا يتلقى خسارة كبيرة أمام مالي في أول مشاركة بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

منتخب موريتانيا يتلقى خسارة كبيرة أمام مالي في أول مشاركة بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى المنتخب الموريتاني خسارة كبيرة، بنتيجة 1/4، في أول مباراة له في كأس الأمم الأفريقية، عندما سقط بنتيجة 1/4 أمام منتخب مالي، الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مالي 2/0، سجلهما عبدالله ديابي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية، وموسى ماريغا من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل آداما تراوري الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 55، قبل أن يسجل الحسن عيد الهدف الأول لموريتانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

لكن آداما تراوري أعاد الفارق سريعًا إلى 3 أهداف في الدقيقة 73.

ورفع الفوز رصيد منتخب مالي إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا الذان تعادلا 1/1، في حين يقبع منتخب موريتانيا في ذيل الترتيب.

ويلتقي منتخب مالي مع تونس في الجولة الثانية يوم 28 يونيو، ثم مع أنغولا يوم 2 يوليو.

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