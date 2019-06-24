منتخب موريتانيا يتلقى خسارة كبيرة أمام مالي في أول مشاركة بكأس الأمم الأفريقية (فيديو)

تلقى المنتخب الموريتاني خسارة كبيرة، بنتيجة 1/4، في أول مباراة له في كأس الأمم الأفريقية، عندما سقط بنتيجة 1/4 أمام منتخب مالي، الإثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مالي 2/0، سجلهما عبدالله ديابي في الدقيقة 37 بتسديدة قوية، وموسى ماريغا من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل آداما تراوري الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 55، قبل أن يسجل الحسن عيد الهدف الأول لموريتانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

لكن آداما تراوري أعاد الفارق سريعًا إلى 3 أهداف في الدقيقة 73.

ورفع الفوز رصيد منتخب مالي إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن تونس وأنغولا الذان تعادلا 1/1، في حين يقبع منتخب موريتانيا في ذيل الترتيب.

ويلتقي منتخب مالي مع تونس في الجولة الثانية يوم 28 يونيو، ثم مع أنغولا يوم 2 يوليو.

كاس امم افريقيا | موريتانيا 0 × 1 مالي | هدف اول مالي راااائع ???????????????????????? HD الفرحة عجيبه ???????? Via : @if24hd__ pic.twitter.com/iCg92SMuMq — فهد CAF 2019 (@WQ10S) June 24, 2019

كاس امم افريقيا | موريتانيا 0 × 2 مالي | هدف الثاني مالي HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/VyDDFxriAR — فهد CAF 2019 (@WQ10S) June 24, 2019

#مالي_موريتانيا

هدف مالي الثالث مالي 3 × 0 موريتانيا via @i7S8R_ pic.twitter.com/3FrSKCrvhU — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD150) June 24, 2019

مالي 3 × 1 موريتانيا .. هدف الحسن العيد من ضربة جزاء @alamiHD1 – تيليجرام : https://t.co/k7AsMXBLnF pic.twitter.com/a8PwsqrjAV — كأس الأمم الأفريقية 2019 (@MafricaHD1) June 24, 2019