أهداف مباراة موريتانيا ضد مالي.. المنتخب العربي يتأخر 0/2 (فيديو)

أهداف مباراة موريتانيا ضد مالي.. المنتخب العربي يتأخر 0/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل عبدالله ديابي الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب بلاده مالي، مع موريتانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وجاء هدف عبدالله ديابي في الدقيقة 37 من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة منظمة.

وأضاف موسى ماريغا الهدف الثاني لمالي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات مالي وموريتانيا وتونس وأنغولا، حيث تعادل منتخب تونس 1/1 مع أنغولا.

وهذه أول مشاركة لمنتخب موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية في تاريخه.

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