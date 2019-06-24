أهداف مباراة موريتانيا ضد مالي.. المنتخب العربي يتأخر 0/2 (فيديو)

سجل عبدالله ديابي الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب بلاده مالي، مع موريتانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.
وجاء هدف عبدالله ديابي في الدقيقة 37 من الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد هجمة منظمة.
وأضاف موسى ماريغا الهدف الثاني لمالي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.
كاس امم افريقيا | موريتانيا 0 × 1 مالي | هدف اول مالي راااائع ???????????????????????? HD الفرحة عجيبه ????????
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/iCg92SMuMq
— فهد CAF 2019 (@WQ10S) June 24, 2019
كاس امم افريقيا | موريتانيا 0 × 2 مالي | هدف الثاني مالي HD
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/VyDDFxriAR
— فهد CAF 2019 (@WQ10S) June 24, 2019
وتضم المجموعة الخامسة منتخبات مالي وموريتانيا وتونس وأنغولا، حيث تعادل منتخب تونس 1/1 مع أنغولا.
وهذه أول مشاركة لمنتخب موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية في تاريخه.