أهداف مباراة موريتانيا ضد مالي.. المنتخب العربي يتأخر 0/2 (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

هذه أول مشاركة لمنتخب موريتانيا في كأس الأمم الأفريقية في تاريخه.