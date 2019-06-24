هدف مباراة منتخب تونس وأنغولا.. يوسف المساكني يضع نسور قرطاج في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة منتخب تونس وأنغولا.. يوسف المساكني يضع نسور قرطاج في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

افتتح يوسف المساكني التسجيل لمنتخب تونس في المباراة التي تجمعه مع أنغولا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

ويشارك منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب مالي وموريتانيا وأنغولا.

وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.

ويستهل منتخب تونس مسيرته في البطولة بمواجهة أنغولا، ثم مالي يوم 28 يونيو، ثم موريتانيا يوم 2 يوليو.