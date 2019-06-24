مباراة منتخب تونس ضد أنغولا.. التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج

أعلن المدرب الفرنسي آلان غيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي التشكيلة الرسمية لنسور قرطاج، لمواجهة أنغولا في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

الدفاع: رامي البدوي، وياسين مرياح، وديلان برون، وأسامة حدادي.

الوسط: غيلان الشعلالي، ووجدي كشريدة، إلياس السخيري، ونعيم السليتي.

الهجوم: يوسف المساكني، و وهبي الخزري.

ويشارك منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب مالي وموريتانيا وأنغولا.

ويستهل منتخب تونس مسيرته في البطولة بمواجهة أنغولا، ثم مالي يوم 28 يونيو، ثم موريتانيا يوم 2 يوليو.

وسبق أن أحرز منتخب تونس لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة العام 2004.