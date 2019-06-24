بغداد بونجاح: الجزائر قادرة على الوصول لأبعد نقطة في كأس الأمم الأفريقية 2019

قال بغداد بونجاح مهاجم الجزائر، إن فريقه قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم الأفريقية في مصر بعد أن استهل مشواره بالفوز 2-صفر على كينيا، أمس الأحد.

وافتتح بونجاح، مهاجم السد القطري، التسجيل من ركلة جزاء وأضاف رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الهدف الثاني في الشوط الأول.

وأبلغ بونجاح الصحفيين بعد المباراة: ”المهمة لم تكن سهلة وكنا ندرك ذلك. لعبنا بتركيز وانضباط وأشكر دعم الجمهور المستمر في المدرجات“.

وأضاف: ”نحن مرشحون للذهاب إلى أبعد حد في البطولة ونحظى بمجموعة مميزة جدًّا من اللاعبين وجئنا إلى مصر برغبة كبيرة في تحقيق شيء مهم والدفاع عن سمعة الكرة الجزائرية“.

وستخوض الجزائر لقاء قمة في الجولة المقبلة ضد السنغال التي بدأت مسيرتها بالفوز 2-صفر أيضًا على تنزانيا أمس الأحد في غياب مهاجمها البارز ساديو ماني، هداف ليفربول، للإيقاف.

وتابع بونجاح: ”لم نخيب آمال الجماهير أمس وسنكون أحسن حالًا في لقاء السنغال“.