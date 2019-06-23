الجزائر تفتتح مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بفوز مقنع على كينيا (فيديو)

افتتحت الجزائر مشوارها في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوز مقنع 2-صفر على كينيا في المجموعة الثالثة باستاد 30 يونيو في القاهرة اليوم الأحد.

ونجح المنتخب الجزائري في التفوق على القوة البدنية لكينيا، ووضعه المهاجم بغداد بونجاح في المقدمة من علامة الجزاء في الدقيقة 34، قبل أن يضاعف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وتتصدر الجزائر المجموعة الثالثة مبكرًا برصيد ثلاث نقاط بجانب السنغال التي هزمت تنزانيا 2-صفر في وقت سابق اليوم.

وتلتقي الجزائر مع السنغال، في مواجهة بين فريقين مرشحين لإحراز اللقب، يوم الخميس القادم قبل أن تلعب كينيا ضد جارتها تنزانيا في وقت لاحق من اليوم نفسه.

هدف ⚽️ بغداد بونجاح يوقع على أول أهداف الجزائر في #كأس_أمم_أفريقيا 2019! ???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/L5WUUbPSox — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ يونيو ٢٠١٩