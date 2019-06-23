أهداف مباراة منتخب الجزائر وكينيا.. 2/0 لمحاربي الصحراء (فيديو)

سجل المهاجم بغداد بونجاح الهدف الأول لمنتخب الجزائر في المباراة التي تجمعه مع كينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف بونجاح في الدقيقة 34، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم ماحامادو كيتا بعد تدخل قوي على يوسف عطال.

وعزز رياض محرز تقدم الجزائر، بعدما سجل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 43، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر 2/0.

يلعب منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وتنزانيا.

وكان منتخب السنغال تغلب 2/0 على تنزانيا في وقت سابق.

بطولة امم افريقيا : الجزائر 1 × 0 كينيا | هدف بغداد بونجاح 34″ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/KksMagy4og — اهداف المباريات HD (@arbhdd) June 23, 2019