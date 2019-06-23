مباراة الجزائر وكينيا.. التشكيلة الرسمية لمحاربي الصحراء

كشف المدرب الوطني جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، التشكيلة الأساسية التي ستواجه كينيا، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية.

وقرر بلماضي الدفع بلاعب الوسط المخضرم عدلان قديورة على حساب مهدي عبيد الذي كان من المتوقع أن يشارك أساسيًا.

وجاءت تشكيلة منتخب الجزائر الأساسية على النحو التالي:

رايس مبولحي، يوسف عطال، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، جمال الدين بلعمري، عجلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيفولي، رياض محرز، سوسف بلايلي، بغداد بونجاح“.

وغاب ياسين إبراهيمي عن تشكيلة الجزائر الأساسية، حيث يجلس على دكة البدلاء.

وتضم مجموعة الجزائر إلى جانب كينيا، كل من السنغال وتنزانيا.

وتغلب منتخب السنغال 2/0 على تنزانيا في افتتاح مباريات المجموعة.