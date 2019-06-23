مباراة موريتانيا ومالي.. مارتينز واثق من تحقيق المفاجأة في كأس الأمم الأفريقية

يرى الفرنسي كورنتين مارتينز مدرب منتخب موريتانيا أن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة خلال مشاركته الأولى في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتشارك موريتانيا في البطولة لأول مرة في تاريخها، وستفتتح مشوارها بمواجهة مالي، غدًا الإثنين، ضمن المجموعة الخامسة.

وأشاد مارتينز بمنتخب مالي وقوة المجموعة التي تضم أيضًا تونس وأنغولا.

وأضاف المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي اليوم:“جاهزون لمواجهة مالي، ولا توجد أي أزمات أو إصابات في الفريق، والجميع يرغب في إظهار الوجه المشرف للكرة الموريتانية“.

وأشار إلى أنه اختار تشكيلة الفريق بعناية مع حرص اللاعبين على الوصول إلى أقصى ما يمكن للفريق خلال البطولة.

وأضاف مارتينز:“أعددنا أنفسنا للبطولة داخل وخارج موريتانيا على مدار 23 يومًا، ونطمح إلى تحقيق المفاجأة“.

وتابع:“هدفنا إسعاد الشعب الموريتاني الذي انتظر طويلًا من أجل أن يرى فريقه يشارك في البطولة القارية“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة، غدًا الإثنين، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وتايم سبورت (بث أرضي).