النيران الصديقة تقود منتخب المغرب إلى فوز ثمين على ناميبيا في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

انتزع المنتخب المغربي، فوزًا صعبًا وثمينًا على ناميبيا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، على استاد السلام، الأحد.

وقدّم لاعبو المنتخب المغربي شوطًا أولًا متواضعًا، قبل أن يتحسن أداء أسود الأطلس كثيرًا في النصف الثاني، لكن الهدف الوحيد في المباراة سُجل في الدقيقة 89، وسجله إتامونوا كيميني، بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 3 نقاط، في صدارة المجموعة الرابعة، بانتظار نتيجة مباراة ساحل العاج مع جنوب أفريقيا، غدًا الإثنين.

ويلعب منتخب المغرب مع ساحل العاج في الجولة المقبلة يوم 28 يونيو، ثم مع جنوب أفريقيا يوم 1 يوليو.

وسبق أن حقق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب لقب كأس أمم أفريقيا مرتين، لكن مع زامبيا (2012)، وساحل العاج 2015.