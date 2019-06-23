هدف مباراة المغرب وناميبيا.. أسود الأطلس تتقدم بالنيران الصديقة (فيديو)

تقدم منتخب المغرب بهدف في شباك ناميبيا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 على ملعب السلام في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة.

منتخب المغرب تقدم بهدف في الدقيقة 90 من ”نيران صديقة“ بعدما فشل مدافع ناميبيا في تشتيت الكرة وأودع الكرة في الشباك.

هدف⚽️ النيران الصديقة تهدي الأسبقية لأسود الأطلس في اللحظات الأخيرة! ???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/VslIf11xPe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

ويشهد تاريخ لقاءات المنتخبين تفوقًا كبيرًا لصالح المغرب، وسبق أن تقابلا في تصفيات مونديال 2002 وتعادل منتخب ناميبيا دون أهداف في أرضه ثم فاز الأسود في المغرب بثلاثية دون ردٍ.

وفي أمم أفريقيا 2008 فاز منتخب المغرب بنتيجة 5-1 ، وانتهى آخر لقاء رسمي في أمم أفريقيا للمحليين 2018 لصالح المغرب بنتيجة 2-0.