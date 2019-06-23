مباراة المغرب ضد ناميبيا.. التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس، لمواجهة ناميبيا، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.
وجاءت تشكيلة المغرب كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، مهدي بنعطية، ونبيل درار.
خط الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، سفيان بوفال، حكيم زياش، ونورالدين إمرابط.
خط الهجوم: يوسف النصيري.
وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.
وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان في نسخة العام 1976.