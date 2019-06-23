مباراة المغرب ضد ناميبيا.. التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس

مباراة المغرب ضد ناميبيا.. التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس

المصدر: فريق التحرير

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس، لمواجهة ناميبيا، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

وجاءت تشكيلة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، مهدي بنعطية، ونبيل درار.

خط الوسط: مبارك بوصوفة، كريم الأحمدي، سفيان بوفال، حكيم زياش، ونورالدين إمرابط.

خط الهجوم: يوسف النصيري.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكان في نسخة العام 1976.