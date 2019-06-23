كل ما تريد معرفته عن مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2019

يفتتح منتخب المغرب مشواره، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة تبدو سهلة نظريًّا أمام ناميبيا على ملعب السلام في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة.

يبحث منتخب المغرب عن لقب أفريقي لم يتحقق منذ 43 عامًا كاملة حين توج أسود الأطلس للمرة الوحيدة بأمم أفريقيا عام 1976، ويقود الأحلام المغربية المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي توج باللقب مرتين مع زامبيا وكوت ديفوار.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة المغرب وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية 2019:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، الـ 2:30 بتوقيت المغرب على ملعب السلام الدولي بصافرة الحكم لويس هاكيزيمانا.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس ماكس 1 و2“ بصوت المعلق جواد بده وتايم سبورتس بالبث الأرضي داخل مصر.

ليكن في علم الجماهير المغرببة التي ترغب في متابعة المباراة التي ستجمع عصر اليوم بين المنتخب الوطني ونظيره الناميبي مباشرة من ملعب السلام بالقاهرة، ولا تتوفر على بطاقة المشجع FAN ID انه بامكانها الولوج الى الملعب شريطة توفرها على التذكرة وجواز السفر. #TOTALAFCON2019 #dimamaghreb — Maroc (@EnMaroc) June 23, 2019

تاريخ المواجهات

يشهد تاريخ لقاءات المنتخبين تفوقًا كبيرًا لصالح المغرب وسبق أن تقابلا في تصفيات مونديال 2002 وتعادل منتخب ناميبيا دون أهداف في أرضه ثم فاز الأسود في المغرب بثلاثية دون رد.

وفي أمم أفريقيا 2008 فاز منتخب المغرب بنتيجة 5-1 ، وانتهى آخر لقاء رسمي في أمم أفريقيا للمحليين 2018 لصالح المغرب بنتيجة 2-0.

الإصابات وأفكار رينارد

يبحث منتخب المغرب عن بداية قوية في بطولة أمم أفريقيا رغم أن الأسود يعانون إصابات قوية تؤثر على استعدادات الفريق، بجانب أزمة استبعاد عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي وفريق النصر.

ويغيب عن المنتخب المغربي نجمه يونس بلهندة للإصابة، بجانب مروان دا كوستا -أيضًا- الذي يعاني الإصابة ونصير مزراوي ومبارك بوصوفة.

ويضع منتخب المغرب رهانه على تألق اللاعب الموهوب حكيم زياش نجم أياكس الهولندي والذي قدم موسمًا تاريخيًّا مع فريقه وقاده لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بجانب التتويج بلقب الدوري وهو ما أكده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب.

ويعتمد رينارد على مثلث هجومي يقوده زياش وبجواره خالد بوطيب كرأس حربة أو يوسف الناصيري مع الجناح الموهوب سفيان بوفال بينما يقود كريم الأحمدي خط الوسط وبجواره نور الدين أمرابط ويوسف بن ناصر.

ويعتمد الأسود على صلابة الدفاع بخبرات مهدي بنعطية ورومان سايس ونبيل درار وأشرف حكيمي.

مفاجآت ناميبيا

تسلح ريكاردو مانيتي، مدرب ناميبيا، بالواقعية قبل لقاء المغرب، مؤكدًا الفوارق الكبيرة بين منتخب بلاده وأسود الأطلس ولكنه أكد أنه سيبحث عن المفاجأة.

ويتطلع منتخب ناميبيا لتحقيق أداء مميز وعرض طيب أمام المغرب بوجود بعض العناصر المحترفة في أوروبا، مثل: المهاجم مانفريد ستارك، وريان نيامبي، مدافع بلاكبيرن الإنجليزي، بجانب عدد من اللاعبين المحترفين داخل القارة، بين مصر وجنوب أفريقيا وزامبيا وإثيوبيا.

وأكد طارق مصطفى، مدرب سريع واد زم المغربي السابق، لـ“إرم نيوز“، أن المنتخب المغربي قادر على تحقيق فوز مريح على حساب ناميبيا رغم الإصابات بشرط التعامل بجدية مع اللقاء والتركيز منذ الدقيقة الأولى.

وأضاف: ”تابعنا في البطولة تقارب المستويات وعدم وجود فوارق كبيرة حتى بين مصر وزيمبابوي في الافتتاح، الأمر أصبح قائمًا على الجوانب التكتيكية والبدنية وبعض المهارات الفردية“.