المغرب ضد ناميبيا والجزائر أمام كينيا وقطر والأرجنتين.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الأحد نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 في القاهرة بإقامة 3 مباريات، إذ تبدأ الجزائر والمغرب مشوارهما في البطولة بينما تخوض قطر مباراة تاريخية أمام الأرجنتين في كوبا أمريكا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الـ 23 من يونيو/حزيران، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

كأس الأمم الأفريقية:

المغرب VS ناميبيا، الساعة الـ17:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 16:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

السنغال VS تنزانيا، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

الجزائر VS كينيا، الساعة الـ 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

كأس كوبا أمريكا:

كولومبيا VS باراغواي الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 4 HD.

قطر VS الأرجنتين الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS MAX 3 HD.

الكأس الذهبية (الاثنين 24 يونيو):

كندا VS كوبا الساعة الـ 01:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

مارتينيك VS المكسيك الساعة الـ 3:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ2:00 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

كأس العالم للسيدات:

إنجلترا VS الكاميرون الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS 4 HD.

فرنسا VS البرازيل الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS 4 HD.