مدغشقر تفاجئ غينيا بتعادل إيجابي في مباراة مثيرة بكأس الأمم الأفريقية 2019

فاجأت مدغشقر في مشاركتها الأولى منافستها غينيا وتعادلت معها 2-2 في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت.
وبدا أن مدغشقر حصلت على الإلهام من الأداء الشجاع الذي قدمته بوروندي، المشاركة لأول مرة، في خسارتها بصعوبة 1-صفر أمام نيجيريا في وقت سابق من اليوم.
وافتتح سوري كابا التسجيل لغينيا في الدقيقة 34 لكن مدغشقر قلبت الأمور بهدفين في ست دقائق في بداية الشوط الثاني.
وأدرك أنيسيه أندرياننتيناينا التعادل في الدقيقة 49 وجعل كارولوس أندرياماتسينورو النتيجة 2-1.
وحصلت غينيا على ركلة جزاء نفذها فرانسوا كمانو بنجاح ليدرك التعادل.
وتتصدر نيجيريا المجموعة بثلاث نقاط قبل أن تواجه غينيا يوم الأربعاء فيما تلعب مدغشقر ضد بوروندي يوم الخميس.