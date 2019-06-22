مدغشقر تفاجئ غينيا بتعادل إيجابي في مباراة مثيرة بكأس الأمم الأفريقية 2019

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وتتصدر نيجيريا المجموعة بثلاث نقاط قبل أن تواجه غينيا يوم الأربعاء فيما تلعب مدغشقر ضد بوروندي يوم الخميس.