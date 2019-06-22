منتخب تونس يحظى بدعم جماهيري كبير في السويس بفضل فرجاني ساسي لاعب الزمالك

سيحظى منتخب تونس بمساندة جماهيرية كبيرة في مبارياته بالمجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية في مدينة السويس بفضل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري.

وتخوض تونس منافسات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا مالي وموريتانيا، وستفتتح مبارياتها، بعد غدٍ الاثنين، بلقاء أنجولا على استاد السويس.

وقال الاتحاد التونسي في بيان عبر موقعه على الإنترنت، اليوم السبت، إن المنتخب سيواجه أنغولا أمام مدرجات ممتلئة بفضل مساندة جماهير الزمالك لساسي.

وبزغ نجم ساسي (27 عامًا) في صفوف الصفاقسي قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في ميتز الفرنسي ليعود بعدها للدوري التونسي من بوابة الترجي قبل أن ينضم للنصر السعودي.

وانضم ساسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي وهو يحظى بحب جماهير فريقه بعد أن قدم مستويات مميزة.

وأضاف الاتحاد:“ستقام مباراة المنتخب الوطني وأنغولا، بعد غدٍ الاثنين، أمام مدرجات ممتلئة بعد نفاد التذاكر.

و“انطلقت حملات مساندة ساسي من جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودشنت الجماهير حملة لشراء تذاكر مباريات المنتخب الوطني لمؤازرة ساسي“.

وتأمل تونس وضع حدٍ لعقدة دور الثمانية للبطولة القارية بعد أن فشلت بتجاوزه منذ تتويجها باللقب الوحيد في تاريخها العام 2004 على أرضها.