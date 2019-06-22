جدول مباريات مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر‎

تستكمل اليوم السبت مباريات اليوم الثاني من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو.

وافتتح منافسات البطولة أمس الجمعة بفوز مصر 1/0 على زيمبابوي على استاد القاهرة.

وفيما يلي جدول مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، مع العلم أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة:

السبت، 22 يونيو:

جمهورية الكونجو VS أوغندا، الساعة 17:30.

نيجيريا VS بوروندي، الساعة 20:00.

غينيا VS مدغشقر، الساعة 23:00.

الأحد، 23 يونيو:

المغرب VS ناميبيا، الساعة 17:30.

السنغال VS تنزانيا، الساعة 20:00.

الجزائر VS كينيا، الساعة 23:00.

الإثنين، 24 يونيو:

ساحل العاج VS جنوب أفريقيا، الساعة 17:30.

تونس VS أنغولا، الساعة 20:00.

مالي VS موريتانيا، 23:00.

الثلاثاء، 25 يونيو:

الكاميرون VS غينيا بيساة، الساعة 20:00.

غانا VS بنين، الساعة 23:00.

الأربعاء، 26 يونيو:

نيجيريا VS غينيا، الساعة 17:00.

أوغندا VS زيمبابوي، الساعة 20:00.

مصر VS جمهورية الكونغو، 23:00..

الخميس، 27 يونيو:

مدغشقر VS بوروندي، الساعة 17:30.

السنغال VS الجزائر، الساعة 20:00.

كينيا VS تنزانيا، الساعة 23:00.

الجمعة، 28 يونيو:

تونس VS مالي، الساعة: 17:30.

المغرب VS ساحل العاج، الساعة 20:00.

جنوب أفريقيا VS ناميبيا، الساعة 23:00.

السبت، 29 يونيو:

موريتانيا VS أنغولا، الساعة 17:00.

الكاميرون VS غانا، الساعة 20:00.

بنين VS غينيا بيساو، الساعة 23:00.

الأحد، 30 يونيو:

مدغشقر VS نيجيريا، الساعة 19:00.

بوروندي VS غينيا، الساعة 19:00.

زيمبابوي VS جمهورية الكونغو، الساعة 22:00.

أوغندا VS مصر، الساعة 22:00.

الإثنين، 1 يوليو:

ناميبيا VS ساحل العاج، الساعة 19:00.

جنوب أفريقيا VS المغرب، الساعة 19:00.

كينيا VS السنغال، الساعة 22:00.

تنزانيا VS الجزائر، الساعة 22:00.

الثلاثاء، 2 يوليو:

غينيا بيساو VS غانا، الساعة 19:00.

بنين VS الكاميرون، الساعة 19:00.

أنغولا VS مالي، الساعة 22:00.

موريتانيا VS تونس، الساعة 22:00.