جدول مباريات مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر‎

تستكمل اليوم السبت مباريات اليوم الثاني من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو.
وافتتح منافسات البطولة أمس الجمعة بفوز مصر 1/0 على زيمبابوي على استاد القاهرة.
وفيما يلي جدول مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019، مع العلم أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة:
السبت، 22 يونيو:
جمهورية الكونجو VS أوغندا، الساعة 17:30.
نيجيريا VS بوروندي، الساعة 20:00.
غينيا VS مدغشقر، الساعة 23:00.
الأحد، 23 يونيو:
المغرب VS ناميبيا، الساعة 17:30.
السنغال VS تنزانيا، الساعة 20:00.
الجزائر VS كينيا، الساعة 23:00.
الإثنين، 24 يونيو:
ساحل العاج VS جنوب أفريقيا، الساعة 17:30.
تونس VS أنغولا، الساعة 20:00.
مالي VS موريتانيا، 23:00.
الثلاثاء، 25 يونيو:
الكاميرون VS غينيا بيساة، الساعة 20:00.
غانا VS بنين، الساعة 23:00.
الأربعاء، 26 يونيو:
نيجيريا VS غينيا، الساعة 17:00.
أوغندا VS زيمبابوي، الساعة 20:00.
مصر VS جمهورية الكونغو، 23:00..
الخميس، 27 يونيو:
مدغشقر VS بوروندي، الساعة 17:30.
السنغال VS الجزائر، الساعة 20:00.
كينيا VS تنزانيا، الساعة 23:00.
الجمعة، 28 يونيو:
تونس VS مالي، الساعة: 17:30.
المغرب VS ساحل العاج، الساعة 20:00.
جنوب أفريقيا VS ناميبيا، الساعة 23:00.
السبت، 29 يونيو:
موريتانيا VS أنغولا، الساعة 17:00.
الكاميرون VS غانا، الساعة 20:00.
بنين VS غينيا بيساو، الساعة 23:00.
الأحد، 30 يونيو:
مدغشقر VS نيجيريا، الساعة 19:00.
بوروندي VS غينيا، الساعة 19:00.
زيمبابوي VS جمهورية الكونغو، الساعة 22:00.
أوغندا VS مصر، الساعة 22:00.
الإثنين، 1 يوليو:
ناميبيا VS ساحل العاج، الساعة 19:00.
جنوب أفريقيا VS المغرب، الساعة 19:00.
كينيا VS السنغال، الساعة 22:00.
تنزانيا VS الجزائر، الساعة 22:00.
الثلاثاء، 2 يوليو:
غينيا بيساو VS غانا، الساعة 19:00.
بنين VS الكاميرون، الساعة 19:00.
أنغولا VS مالي، الساعة 22:00.
موريتانيا VS تونس، الساعة 22:00.