القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، والتي تنطلق اليوم الجمعة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، على استاد القاهرة.

وتنقل مباراة مصر ضد زيمبابوي الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR، وتايم سبورت.

يشار إلى أن النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية تقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام مباريات البطولة في 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر وزيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

وفي المجموعة الثالثة تأتي منتخبات السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا، أما المجموعة الرابعة فتضم منتخبات المغرب وساحل العاج وجنوب أفريقيا ونامبيا.

وتأتي منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا في المجموعة الخامسة، بينما تضم المجموعة السادسة منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم الجمعة 19 يوليو.