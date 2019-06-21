تشكيل منتخب مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

يفتتح منتخبا مصر وزيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب مصر، الذي يدربه المدرب المكسيكي خافيير أغيري، أمام زيمبابوي بهذه التشكيلة:

محمد الشناوي.

أحمد المحمدي، وباهر المحمدي، وأحمد حجازي، وأيمن أشرف.

طارق حامد، ومحمد النني.

محمود تريزيغيه، وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح.

مروان محسن.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وتخفيف الضغوط عن نفسه، في مستهل حملته لاستعادة اللقب.

ومنتخب مصر أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، لكن آخرها يعود للعام 2010، في حين لم تنجح زيمبابوي في تحقيق اللقب حتى الآن.

وتُنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية للمرة السادسة في التاريخ، حيث تنطلق النسخة الحالية بين 21 يونيو و19 يوليو.

وقال مروان محسن مهاجم منتخب مصر، إنه يتعامل مع النقد بشكل عادي، وفي الوقت ذاته يتدرب مع المديرين الفنيين بكل جدية، وتابع محسن في تصريحات فضائية: ”أعوّض كل ما ينقصني في التدريبات سواء مع المنتخب أو النادي لكي أكون جاهزًا وقت المشاركة بشكل أساسي، والقرار يعود للمدير الفني“.

وأضاف: ”لا أعرف التراخي أثناء التدريبات وأظهر بشكل جيد، وهذا يعطي انطباعًا جيدًا للمدير الفني، في البداية كنت ألتفت للانتقادات أما الآن فقد تجاوزت تلك المرحلة“.