القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب مصر منافسه منتخب زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، beIN SPORTS MAX 2 HD Ar، إضافة إلى قناة سبورت تايم على الأرضي والفضائي.

وتقام مباراة مصر وزيمبابوي الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك منتخبا مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى إلى جانب أوغندا والكونغو.

ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب للمرة الثامنة في مسيرته، وهو رقم قياسي، حيث أحرز اللقب أعوام 1957، و1959، و1986، و1998، و2006، و2008، و2010، في حين لم يسبق لزيمبابوي أن حقق اللقب من قبل.

وقال خافيير أجيري مدرب مصر: ”أنا شخص محظوظ للغاية كمدرب ومساعد مدرب ولاعب. شاركت في العديد من البطولات الدولية، بدأت مسيرتي منذ 43 عامًا بدون أي خبرة أو أحلام فقط كنت ألعب. الآن بلغت الـ60 من عمري وعلى وشك قيادة مصر في المباراة الافتتاحية لبطولة كبيرة“.

وأضاف: ”سنؤدي كالمعتاد أمام زيمبابوي لأننا نحترمهم كثيرًا. أعددنا أنفسنا جيدًا لهذه المباراة الصعبة التي ينبغي الفوز بها. حتى الآن نفكر في مباراة زيمبابوي فقط“.