يوسف عطال يطالب منتخب الجزائر بفعل شيء في كأس أمم أفريقيا

أكّد الجزائري يوسف عطال، أن منتخب بلاده مطالب ”بفعل شيء“ في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستنطلق غدًا الجمعة في مصر من أجل زيادة حصيلة الفريق من الألقاب القارية، والتي اقتصرت على لقب واحد فقط.

وستلعب الجزائر، التي فازت باللقب القاري مرة واحدة العام 1990، في المجموعة الثالثة بالبطولة مع كينيا والسنغال وتنزانيا.

وقال لاعب نادي نيس الفرنسي في حديث لمجلة ”فرانس فوتبول“ في طبعتها الأخيرة، إن الأمر ”يتعلق بما يسعى إليه لاعب مثلي. من الضروري أن نفعل شيئًا في مصر لأن لدينا عدة فرص وإلا فما فائدة السفر“.

وأضاف اللاعب أنه لا يجب خداع ”الشعب الجزائري فيما يخص الرغبة“ في تحقيق نتيجة جيدة.

وتابع ”أعلم بالنظر إلى مهاراتنا وإمكانياتنا أن ذلك يثير الدهشة لكون الجزائر لم تفز سوى بلقب واحد لكأس الأمم في العام 1990“ محذرًا من أن الضغوط الحالية ستعرقل مسيرة الفريق في البطولة.

كما أوضح اللاعب السابق لفريق بارادو الجزائري أن المهمة ”تكمن في تحويل هذا التطلع إلى محرك ايجابي محفز“ نظرًا لأن المنتخب الجزائري ”يحظى بمدرب جيد“.

ويتولى جمال بلماضي (43 عامًا) تدريب المنتخب الجزائري، وهو يملك سجلًا مميزًا كلاعب، حيث سبق له اللعب مع أندية باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا ومانشستر سيتي وساوثهامبتون وقاد الجزائر في كأس الأمم 2004.

وأضاف عطال ”بلماضي يتمتع بخبرة وتجربة كرة القدم الأوروبية والأفريقية، كما يحيط جيدًا بأداء اللاعبين الجزائريين“ معربًا عن سعادته لأن مدرب المنتخب ”يحظى بحب الجزائريين. هناك مواهب في الجزائر ولا تنتظر سوى الاهتمام (من المدرب)“.

وأكد عطال على أن جميع لاعبي المنتخب الجزائري ”يريدون اللعب في كأس الأمم، ويريد الفوز بالألقاب، وذلك مهم في مشوار أي رياضي. لدي نفس الأهداف أيضًا“.

أما بخصوص مستقبله، أوضح عطال أن يحترم ناديه الفرنسي لكل ما قدّمه له كما أنه ”نادٍ طموح وله أهداف. سنعرف فيما بعد ما الذي سيحدث“.