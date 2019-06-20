اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تعتذر لمنتخب المغرب

قدمت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2019، اعتذارها لمنتخب الاتحاد المغربي لكرة القدم، وجماهير كرة القدم المغربية، عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، على موقع ”تذكرتي“ الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية دون اعتماد من اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب، وأكدت ثقتها بأن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية بكلا البلدين وجماهيرهما العريقة.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار ،وجنوب أفريقيا، وناميبيا، حيث يفتتح أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو.

المغرب يرد

في أول تعليق رسمي على تضمن الشريط الترويجي لمسابقة كأس أفريقيا للأمم الأفريقية 2019، خريطة المغرب مبتورة وتضمن علم جبهة البوليساريو، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إنه لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بتر أي جزء من ترب المملكة المغربية.

وأضاف الخلفي على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة المغربية، أن ”الاتفاقيات التي يوقع عليها المغرب على مستوى الاتحاد الأفريقي، تنص بوضوح على أن ذلك التوقيع لا يمكن أن يؤول أو يقدم أو يفسر على أساس أنه دليل أو مدخل للانتقاص من الوحدة الترابية للمملكة أو المس بها والإساءة إليها“.

وقال الخلفي إن ما أقدمت عليه اللجنة المنظمة أمر غير مقبول جملة وتفصيلًا لأنه مّس بالشعور الوطني للمغاربة، مشيرًا إلى أن المؤسسات المعنية ستتابع الأمر لتصحيحه بالشكل اللازم“.