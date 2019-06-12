تقارير تكشف أسباب استبعاد علي معلول من قائمة منتخب تونس النهائية في أمم أفريقيا 2019

أزاحت تقارير تونسية الستار عن أسباب استبعاد التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب نسور قرطاج، من القائمة النهائية لمنتخب بلاده استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا على أرضها ابتداءً من يوم الـ 21 من يونيو، وحتى الـ 19 من يوليو المقبل.

ونجح منتخب تونس في تحقيق الفوز على نظيره الكراوتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية التي جاءت ضمن الاستعداد لنهائيات كأس أمم أفريقيا، مساء الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الصريح“ التونسية، يوم الأربعاء، فإن آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، قرر استبعاد معلول بعد مواجهة أمس أمام المنتخب الكراوتي في اللقاء الودي الثاني بسبب مستواه الفني.

وأشار التقرير إلى أن جيريس فضل أسامة الحدادي على معلول في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس أمام وصيف بطل العالم.

وتابع التقرير، أن المدير الفني لمنتخب تونس فسر قراره بأنه فرضته الضرورة وحسب الاستعدادات، والإقناع بعيدًا عن المجاملات .

كما أكد التقرير أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه بها من قبل الجهاز الفني لمنتخب تونس.

يذكر أن تونس تقع في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا والتي تضم أنغولا ومالي وموريتانيا.