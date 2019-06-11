مفاجآت في قائمة منتخب المغرب النهائية لأمم أفريقيا 2019

أعلن هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب؛ الثلاثاء 11 يونيو 2019؛ اللائحة النهائية التي ستخوض نهائيات النسخة 32 لكأس إفريقيا للأمم بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وحملت القائمة النهائية عدة مفاجآت أبرزها إبعاد لاعبين مهمين أبرزهم مهاجم نادي شالكة الألماني آمين حاريث، وأيوب الكعبي مهاجم نادي هيبي شينا فورتون الصيني، وكريم باعدي مدافع نادي حسنية أكادير، إضافة إلى أنس الزنيتي، حارس مرمى نادي الرجاء البيضاوي، وعبد العالي المحمدي حارس مرمى نهضة بركان.

واحتفظ رونار بقائمة نهائية تضم 23 لاعبًا ضمت الأسماء التالية.

حراسة المرمى:

منير الكجوي المحمدي (مالاجا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني- أحمد التكناوتي (الوداد).

خط الدفاع:

مروان دا كوستا (اتحاد جدة) – رومان سايس (ولفرهامبتون) – عبد الحميد يونس (ستاد ريمس) – مهدي بنعطية (الدحيل) – أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند) – نصير مزراوي (أياكس).

خط الوسط:

كريم الأحمدي (اتحاد جدة) – يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي) – المهدي بوربيعة (ساسولو) – مبارك بوصوفة (الشباب السعودي) – يونس بلهندة (جالاتا سراي التركي) – فيصل فجر (كان الفرنسي) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – حكيم زياش (أياكس) – يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني) – سفيان بوفال (سيلتا فيجو) – نبيل درار (فنربهشه التركي).

خط الهجوم:

عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) – خالد بوطيب (الزمالك) – أسامة إدريسي (ألكمار).

ويشارك المنتخب المغربي في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بطموح تحقيق اللقب الذي غاب عن خزائنه لعقود، فيما سطر مدرب أسود الأطلس برنامجًا إعداديًا يتضمن إقامة مباراتين وديتين بالمغرب قبل شد الرحال صوب الديار المصرية.

وسيخوض المنتخب المغربي، الأربعاء، مباراة ودية ضد منتخب غامبيا بمدينة مراكش، ثم مباراة أخرى ضد المنتخب الغامبي يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.