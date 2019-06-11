خروج نجمين.. إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أعلن منتخب مصر القائمة النهائية التي ستخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية الشهر الجاري، حيث تم استبعاد لاعبين اثنين لتصبح قائمة الفراعنة 23 لاعبًا فقط.

واستقر خافيير أغيري على استبعاد كل من محمد أبوجبل وأحمد فتوح، لتصبح قائمة منتخب مصر تضم:

– أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)

– وليد سليمان (الأهلي)

– عبد الله السعيد (بيراميدز)

– أحمد علي كامل (المقاولون العرب)

– محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

-محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

– أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)

– عمر جابر (بيراميدز)

– أحمد الشناوي (بيراميدز)

– مروان محسن (الأهلي)

– طارق حامد (الزمالك)

– أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

– علي أحمد ”غزال“ (فيرنس البرتغالي)

– محمود حسن ”تريزيجيه“ (قاسم باشا التركي)

– عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

– أيمن أشرف (الأهلي)

– محمد الشناوي (الأهلي)

– محمود حمدي ”الونش“ (الزمالك)

– باهر المحمدي (الإسماعيلي)

– أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

– نبيل عماد ”دونجا“ (بيراميدز)

– محمود عبدالرحيم ”جنش“ (الزمالك)

– محمود علاء (الزمالك)

وشهدت القائمة عدة مفاجآت باستبعاد عناصر مهمة مثل عمرو السولية لاعب الأهلي وعبدالله جمعة لاعب الزمالك، وضم وليد سليمان وعبدالله السعيد لأول مرة مع أغيري.