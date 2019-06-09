أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. راموس يحتفل بفوز نادال.. وهاري كين: حان وقت الراحة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

هاري كين.. حان وقت الراحة

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام، ونجم المنتخب الإنجليزي صورة لمنتخب بلاده عبر صفحته الشخصية وعلق عليها “ من الجيد الانتهاء من الموسم على أعلى مستوى، حان الوقت للراحة والعودة للموسم المقبل“، وكان المنتخب الإنجليزي قد نجح في حصد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية.



فيفا.. رقم فريد لحارس المنتخب الإنجليزي

علقت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على نجاح المنتخب الإنجليزي في حصد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية على حساب المنتخب السويسري، كما أبرزت رقمًا فريدًا للحارس جوردان بيكفورد، حيث قالت.. ”فازت إنجلترا بصعوبة (6-5) بركلات الترجيح على سويسرا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتعادل سلبي، جوردان بيكفورد أصبح أول حارس يتصدى ويسجّل ركلة جزاء لإنجلترا خلال ركلات الترجيح في مباراة تنافسية“.



بيكفورد.. أنهيت الموسم بالشكل الأفضل

أعرب جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي عن رضاه عن المستوى الذي قدمه هذا الموسم سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده، حيث كتب اللاعب عبر صفحته الشخصية.. ”الانتهاء من الموسم بالطريقة الأفضل“.



سيرجيو راموس يحتفل بفوز نادال

احتفل سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني بفوز مواطنه رافايل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة 12 في تاريخه، حيث وضع راموس عبر صفحته الشخصية عدد الكؤوس الذي فاز بها نادال.



حارس برشلونة يستعد لإطلاق الحفل الموسيقي الثاني

نشر خوسيه بينتو، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني السابق صورة له بأحد شوارع نيويورك، بعدما اتجه إلى الموسيقى وعلق بينتو أعلى الصورة قائلًا: ”الموسيقى وكرة القدم هما المشاعر التي ألهمت حياتي دائمًا، قريبًا الحلقة 2 من نيويورك“.

محمد صلاح على البحر

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول صورة له على ظهر اليخت على البحر، وينتظر الجهاز الفني للمنتخب المصري انضمام محمد صلاح إلى صفوف الفريق استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري.



الظفرة الإماراتي يعلن نجاح عملية الكثيري

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الظفرة الإماراتي، عن نجاح العملية التي أجراها سعيد الكثيري لاعب الفريق، ونشرت الصفحة صورة للاعب عقب إجراء الجراحة وقالت أعلى الصورة ”أجرى لاعب الفريق الأول سعيد الكثيري عملية رباط صليبي في إحدى المستشفيات القريبة من مدينة ميونخ تكللت بالنجاح والحمدلله، دعواتكم له بالشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب“.



عبدالإله الحفيظي يقترب من الشفاء

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي فيديو للتدريبات التأهيلية التي يمارسها عبد الإله الحفيظي لاعب الفريق، معلقة أعلى الفيديو.. في طريقه إلى الشفاء أراك قريبًا يا بطل، وكان الحفيظي قد أصيب بقطع بالرباط الصليبي منذ عدة أشهر.



عصام الحضري بصحبة والدته

فيما نشر عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري السابق، صورة له مع والدته وعلق على الصورة قائلًا: ”كن لأمك خادمًا وصديقًا.. فهي أجمل نساء الدنيا وأصدقهن حبًا لك.. وأكثرهن خوفًا عليك، وإن غضبت منك فهي تغضب لأجلك، فمن كان خادمًا لأمه يصبح سيدًا على قومه“.



المنتخب المصري يواصل تدريباته

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم صورا لتدريبات المنتخب المصري، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقبلة، وكتبت الصفحة أعلى الصور ”لقطات من تدريبات المنتخب الوطني التي أقيمت مساء اليوم بملعب برج العرب“.

