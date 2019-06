التشكيلة الرسمية لمباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (صورة)

أعلن فيرناندو سانتوس ورونالد كومان، مدربا منتخبي البرتغال وهولندا، على الترتيب، تشكيلتيهما، للمباراة النهائية بدوري الأمم الأوروبية، الأحد.

وجاء كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي، وهو الأمر الذي ينطبق على فيرجيل فان دايك لاعب المنتخب الهولندي.

وجاءت تشكيلة المنتخب البرتغالي كالتالي:

روي باتريسيو – سيميدو – فونتي – روبن دياز – جيريرو – دانييلو – ويليام كارفاليو – برونو فيرنانديز – بيرناردو سيلفا – قيديش – كريستيانو رونالدو.

في حين جاءت تشكيلة هولندا كالتالي:

سيليسين – ديمفريس – فان ديك – دي ليخت – بليند – فينالدوم – دي يونغ – دي رون – بيرجوين – ديباي – بابل

وتغلب المنتخب البرتغالي 3/1 على منتخب سويسرا، وتغلب المنتخب الهولندي بالنتيجة ذاتها على إنجلترا، في نصف النهائي.

???????????? Fonte, Danilo and Guedes start for Portugal ✅ #NationsLeague pic.twitter.com/uTRqWrBmOX

???????????? Netherlands are unchanged from their semi-final win ✅#NationsLeague pic.twitter.com/0j1Pr42tWR

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 9, 2019