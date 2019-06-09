التشكيلة الرسمية لمباراة البرتغال وهولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (صورة)

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أعلن فيرناندو سانتوس ورونالد كومان، مدربا منتخبي البرتغال وهولندا، على الترتيب، تشكيلتيهما، للمباراة النهائية بدوري الأمم الأوروبية، الأحد. وجاء كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي، وهو الأمر الذي ينطبق على فيرجيل فان دايك لاعب المنتخب الهولندي. وجاءت تشكيلة المنتخب البرتغالي كالتالي: روي باتريسيو – سيميدو – فونتي – روبن دياز – جيريرو – دانييلو…