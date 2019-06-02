الترجي على أعتاب لقب جديد في الدوري التونسي

يستعد الترجي للتتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم وإضافته لخزائنه بعد 3 أيام فقط من نجاحه في الاحتفاظ بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وإنهاء موسم احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه بشكل رائع.

ويكفي الترجي التعادل عندما يستضيف شبيبة القيرون غدًا الإثنين في مباراة مؤجلة ضمن المرحلة الـ23 بالدوري المحلي ليتوج بلقبه للمرة الثالثة على التوالي و29 في رصيده.

ويتصدر الترجي المسابقة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة ويتقدم بفارق 4 نقاط عن الصفاقسي الذي خاض 25 و5 نقاط عن النجم الساحلي الثالث من 24 مباراة.

ويتفوق الترجي على ملاحقيه في المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط مع نهاية البطولة لذلك يكفيه التعادل مع شبيبة القيروان وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب المحلي.

ولا يتوقع أن يواجه الترجي صعوبة في التغلب على ضيفه شبيبة القيروان الذي ضمن البقاء في دوري الأضواء باحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة من 24 مباراة.

وسيفتقد شبيبة القيروان لاعبين بارزين بعد انتقال المهاجم مصعب ساسي والمدافع سليم باشا إلى حطين السعودي.

وينتظر أن يعتمد معين الشعباني مدرب الترجي على تشكيلة من البدلاء لمنح فرصة للاعبيه الأساسيين للراحة بعد خوض إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة الماضي في تونس.

ويعيش الترجي على وقع أفراح تتويجه بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد إلغاء مباراة إياب النهائي أمام ضيفه الوداد البيضاوي.

وتوقفت المباراة بسبب احتجاجات الفريق المغربي على إلغاء هدفه في الشوط الثاني عندما كان الفريق التونسي متقدمًا 1/0 على استاد رادس الأولمبي.

وانتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل 1/1 ليتفوق الترجي 2/1 في مجموع المباراتين.