الاتحاد المغربي لكرة القدم يعلن قراراته بعد أزمة مباراة الترجي والوداد

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن قراراته عقب اجتماع طارئ عقده اليوم السبت، على خلفية أزمة مباراة الترجي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاتحاد المغربي اجتماعًا بحضور سعيد النصيري رئيس نادي الوداد.

وكشف الاتحاد المغربي عن 4 قرارات:

– مساندة لا مشروطة من الاتحاد المغربي لكرة القدم للوداد الرياضي في هذه الأزمة.

– مراسلة الفيفا في الموضوع معززة بكل الاعتراضات والوثائق.

– اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي.

-التحضير لاجتماع المكتب التنفيذي للكاف المقرر يوم 4 يونيو الجاري والذي ستخصص أشغاله للمآل القانونية لمباراة الترجي والوداد.

وتوّج فريق الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي ورفضه استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، حيث كانت المباراة تشير لتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من نوعها حيث توقفت منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار)، التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، ما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو ”الفار“، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء.

وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

وتوقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة؛ بسبب عطل في الفار، حتى أن المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري (كاف) نزل إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.

واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الأفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.