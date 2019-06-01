الترجي يتوّج بدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب الوداد اعتراضًا على عطل بتقنية VAR (فيديو)

توّج فريق الترجي الرياضي التونسي، بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي ورفضه استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، حيث كانت المباراة تشير لتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف.

وشهدت المباراة واقعة غريبة من نوعها حيث توقفت المباراة منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.

ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدفًا للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.

وانفجر لاعبو الوداد غضبًا في وجه الحكم، وطالبوه بالعودة إلى تقنية الفيديو ”الفار“، لكنه تجاهل كل طلبات لاعبي الوداد مصرًا على استكمال اللقاء .

وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمطالعة الهجمة ، وأثناء ذلك اندفع أحد مشجعي فريق الترجي إلى ملعب اللقاء واشتبك مع لاعبي الوداد إلا أن الأمن تدخل ومنعه.

وتوقفت المباراة لأكثر من 25 دقيقة حيث توقفت المباراة بسبب عطل في الفار، حتى أن المالغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد القاري (كاف) نزل إلى أرضية ملعب رادس للتعرف على حجم المشكلة.

واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي بعد حصوله على قرار من الاتحاد الإفريقي (الكاف) بذلك الأمر لرفض لاعبي الوداد استكمال اللقاء.

هدف ⚽️ يوسف بلايلي يشعل مدرجات ملعب رادس بالأول من تصويبة رائعة ???? الترجي 1 الوداد 0#CAFCLFinal pic.twitter.com/gEyG1i5Wm9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019

الإتحاد الأفريقي يخفق مرة أخرى.. ???? إيقاف نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا أكثر من 15 دقيقة حتى الآن بسبب مشاكل في استخدام تقنية ”الفار“!#CAFCLFinal pic.twitter.com/mXIFNT9Pm5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019

نقاشات على أرضية الملعب بحضور رئيس الإتحاد الأفريقي أحمد أحمد..#CAFCLFinal pic.twitter.com/cojEBhAcfK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 31, 2019

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الترجي الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لصالحه في رحلة بحث عن هدف التقدم لكي يربك به حسابات الضيوف.

بمرور الوقت، اكتسب لاعبو الفريقين الثقة وأحكموا السيطرة على وسط الملعب إلا أن معظم التمريرات العرضية كانت عشوائية وافتقدت للدقة في التنفيذ.

وفي ظل الضغط المكثف من جانب لاعبي الترجي، مال أداء الوداد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وتألق رامي الجريدي حارس الترجي في الدقيقة 33 بتصديه لتسديدة خطيرة وقريبة من وليد الكرتي لاعب الوداد، تلاها رأسية من الحسوني وجدت طريقها في أحضان حارس الترجي.

وظهر دور التكناوتي حارس الوداد في الدقيقة 38 بإبعاده رأسية خطيرة من أنيس البدري ليحولها إلى ركلة ركنية.

وجاءت الدقيقة 41 لتشهد هدف التقدم للترجي عبر الجزائري يوسف بلايلي عندما تهيأت له الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك.

ولم يتمكن لاعبو الفريق الودادي في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الوداد من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من لاعبيه واحدة تلو الأخرى.