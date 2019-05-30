الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس مباراتان في الدوري المصري الممتاز، تجمع الأولى الزمالك بالإنتاج الحربي بعد أن تأجلت عدة مرات من قبل، بينما يختتم بيراميدز مشواره في المسابقة بمواجهة حرس الحدود.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 30 من مايو، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري المصري:

الزمالك VS الإنتاج الحربي، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

حرس الحدود VS بيراميدز، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

الدوري التونسي:

الصفاقسي VS مستقبل قابس، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.

الملعب القابسي VS حمام الأنف، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2.