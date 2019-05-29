هل تعاد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية؟

اشتعلت أزمة مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تقدم الفريق المغربي بشكوى رسمية ضد الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا؛ بسبب مخالفته اللوائح وعدم طرد الحارس محمود عبد الرحيم جنش.

وأصبح السؤال الذي يشغل بال مشجعي الزمالك، هو هل يستوجب هذا الخطأ إعادة اللقاء بعد تتويج الفريق المصري بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية؟ وهو ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عنه في التقرير التالي.

خطأ جنش

حصل محمود عبد الرحيم جنش، على البطاقة الصفراء بعد التحامه مع حمدي العشير، لاعب نهضة بركان في الشوط الأول، وخلال تنفيذ ضربات الترجيح أعاد الحكم تسيمبا ضربة ترجيح؛ بسبب تحرك جنش متقدماً عن خط المرمى ما أدى لتدخل حكم تقنية الفيديو.

وأثار تسيمبا الجدل بعدما أمسك البطاقة الصفراء، وظن الجميع أنه سيشهر الإنذار الثاني لجنش ويعرضه للطرد، ولكن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء.

وركز نادي نهضة بركان في شكواه الرسمية للاتحاد الأفريقي ”كاف“ أن المادة 14 من لوائح قانون اللعبة تستوجب إنذار اللاعب وهو ما تجاهله الحكم.

قرار ضد الحكم

وأكد محمد ثابت، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأفريقي، ومدير الإعلام لـ“إرم نيوز“، أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي بهذا الصدد، موضحاً أن الشكوى محل دراسة من كاف.

وأكد مصدر مسؤول داخل الكاف لـ“إرم نيوز“ إنه على الأرجح سيصدر قراراً رسمياً ضد الحكم تسيمبا؛ بسبب ضعف مستواه خلال بعض اللعبات في المباراة وعلى رأسها واقعة جنش.

وطالبت قناة النادي الأهلي المنافس التقليدي للزمالك بضرورة معاقبة حكم لقاء الزمالك ونهضة بركان على غرار ما حدث مع الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار لقاء الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب وانتهى بالتعادل 1-1 وتم إيقافه لمدة 6 شهور.

إعادة المباراة

استبعد مجدي المتناوي، المستشار القانوني، للكاف في تصريحات لـ“إرم نيوز“ فكرة إعادة اللقاء، مؤكداً أن الأمر صعب للغاية؛ لأنه في الأساس الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء.

وأوضح المتناوي أن كاف بالفعل سيحقق في الشكوى وسيصدر القرار الإداري المناسب وفقاً لما يراه من تقييم لأداء الحكم.

في المقابل، أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح بالاتحاد الدولي ”فيفا“ لـ“إرم نيوز“ أن إعادة نهائي الكونفدرالية أمر شبه مستحيل؛ لأن الحكم لم يشهر من الأساس البطاقة الصفراء الثانية لجنش.

وأوضح أنه إذا كان تسيمبا أشهر البطاقة، فكان الأمر سيختلف؛ لأن الحكم سيكون وقع في خطأ واضح، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وبالتالي سيكون إعادة اللقاء أمراً صعباً.

التصعيد الدولي

وتحدث محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي ”فيفا“ لـ“إرم نيوز“، أن التصعيد الدولي سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية، ولن يكون الحكم في صالح نهضة بركان؛ لأن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء الثانية ضد حارس الزمالك.

وأوضح أن ”كاف“ عليه معاقبة الحكم إذا ثبتت مجاملته للزمالك في عدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية، ولكن على الصعيد القانوني سيكون من الصعب فكرة إعادة اللقاء بل وشبه مستحيلة، ولو اتخذ ”كاف“ القرار فالزمالك يستطيع التحرك دولياً والمطالبة بحقوقه.